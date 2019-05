KPMG: A Real Madrid legyőzte a Manchester Unitedet

Három év stabilitás után idén változik a pódium összeállítása: A Real Madrid átugrotta a Manchester United csapatát, miközben a Barcelona visszacsúszott a negyedik helyre, előrébb engedve a Bayern Münchent a KPMG által készített összesített vállalati érték (Enterprise Value) listán.

A felmérés szerint a top 32 klub értéke 9 százalékot emelkedett az elmúlt évben, demonstrálva azt, hogy a futball üzlet továbbra is növekszik, ráadásul jóval dinamikusabban, mint az európai gazdaság általában – derül ki az immár negyedik alkalommal elkészült “Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2019” felmérésből, mely a legprominensebb európai klubcsapatokat rangsorolja a vállalati értéket kalkuláló, szabadalmaztatott algoritmusa segítségével.

A Real Madrid története során első alkalommal ugrott a 3 milliárd eurós vállalati érték felé. Habár a 3,224 milliárd eurós érték alacsonyabb, mint a Manchester United tavalyi értéke, de az angol csapat 1 százalékot, 48 millió eurót veszített értékeléséből, így lecsúszott ennek a dobogónak a legfelső fokáról – írja sajtóközleményében a KPMG Football Benchmark.

Ugyanez a helyzet a 3-4. helyen is, ahol a bajor csapat mostani értéke kevesebb, mint a katalánoké tavaly, de az FC Barcelona négy százalékos értékvesztése már elég volt a Bayern Münchennel való helycseréhez, akik viszont 6 százalékot erősödtek. A Real Madrid kitűnő eredményéhez többek között az járult hozzá, hogy masszív UEFA díjazást zsebeltek be azáltal, hogy sorban harmadik alkalommal szerezték meg az UEFA Bajnokok Ligájában a győzelmet.

Továbbá javítottak profitabilitásukon, illetve sikerült egy kumulált 29 százalékos árbevétel növekedést is elérniük, többek közt az elmúlt négy év alatt megnövekedett hirdetési bevételeknek köszönhetően. A Bayern München és a Barcelona helycseréjéhez pedig az vezetett, hogy míg a bajorok három év alatt 25 százalékot tudtak nőni, addig a katalánok 3 százalékot gyengültek. Ráadásul a Barcelona record 81 százalékos bérköltség szintet regisztrált az árbevételéhez képest, míg a németeknek sikerült egy sokkal egészségesebb 50 százalékon tartani ezt.

További változás a top 10-ben, hogy a Tottenham Hotspur megelőzte a Juventust, előre mozdulva a 9. helyre, az Arsenal viszont két helyet rontva esett le a 8. helyre. A Chelsea és a Liverpool vállalati értéke első alkalommal haladta meg a 2 milliárdos határt, ezzel immár a top 10 első 8 csapata mondhatja el magáról ugyanezt.

Az UEFA Bajnokok Ligája döntősei nem csak a sportteljesítményre lehetnek büszkék, hanem emlékezetes pénzügyi teljesítményt is nyújtottak az elmúlt szezonban. A Liverpool például egyetlen év alatt 33 százalékot növekedett. A harmadik legnagyobb növekedést pedig a Tottenham produkálta, ők végül 1,679 milliárdos értéket értek el.

Három egymást követő évben növekedett a 32 legnagyobb európai futball klub összesített értéke 9 százalékkal – a teljes három év alatt összesen ez 35 százalékos bővülést jelent. Ahhoz, hogy lássuk, micsoda tempóban fejlődik a futball iparág, érdemes összehasonlítani az európai tőzsde indexekkel, például a STOXX Europe 50 Index1-gyel, amely ugyanezen időszak alatt 13 százalékot gyengült.

A focicsapatok egy komoly átalakuláson mennek keresztül és szórakoztatóipari, illetve médiacégekké válnak globális márkamegjelenéssel. Ez a működés egy stabilabb és jobban tervezhető pénzáramlást is eredményez, jobb garanciákat nyújtva így a befektetőknek és a pénzügyi partnereknek – mondta el Andrea Sartori, a KPMG globális sporttanácsadásért felelős partnere, illetve a futball klubok értékeléséről szóló jelentések szerzője.

Az öt nagy bajnokság reprezentációja egyébként változatlan maradt az elmúlt évben is, a 32 vizsgált csapat közül 27 ezekből a ligákból érkezik. Az angol premier liga továbbra is őrzi dominanciáját 9 csapattal, de az összesített vállalati értékben még ennél is nagyobb a fölényük, a 32 csapat értékének 43 százaléka az övék.Idén a lista új csatlakozója Skócia, mégpedig a Celtic csapattal, így már összesen 9 ország képviselteti magát a top 32-ben. Eközben viszont a Valencia és a Fenerbahçe kiesett a rangsorból, pedig mindkettő a kezdetek óta szerepelt benne.

Érdekes különbség, hogy ugyan Spanyolország és Olaszország is egyaránt 6-6 klubbal van a listában, de a Real Madrid és a Barcelona csúcsteljesítménye miatt a LaLiga hat képviselőjének aggregált vállalati értéke közel duplája a hat olasz klub értékének. Különös, hogy az Atletico Madrid értéke kevesebb, mint harmada a Real Madridénak, miközben a Juventus önmaga többet ér, mint a két milánói klub kombinálva. A német Bundesliga minden évben ugyanazzal a három klubbal szerepel, és idén már ők is többet érnek együttesen, mint a 6 olasz csapat.

Az öt top ligán túli szereplők jelentősége csökken (Törökország, Hollandia, Portugália, Skócia), ők összesen 5 csapatot küldenek a top 32-be, de ezen csapatok összértéke mindössze 4 százaléka a teljesnek. Az üzleti eredmények gyengélkedésén túl a török csapatot még a líra leértékelődése is sújtja, a tavalyi évben közel harmadával csökkent a csapatok értéke, még a Besiktas 15 százalékos javulása sem tudta ellensúlyozni a 26 százalékot zuhanó Galatasaray és a listából is kieső Fenerbahçe gyengélkedését.

Az elmúlt három év eredményei alapján a legnagyobb növekedést pedig az Olympique Lyonnais mutatta be, ők összesen 150 százalékkal nőttek, őket követi a Tottenham Hotspur 110 százalékos bővüléssel.

A teljes riportért kattintson ide.