Összevitatkozott a bíróval, széket dobott a pályára, majd kizárták a teniszezőt - VIDEÓ

A római salakpályás férfi tenisztorna második fordulójában a botrányairól is híres Nick Kyrgiost kizárták a versenyből. A norvég Casper Ruud elleni meccs döntő játszmájában az ausztrál játékos elkezdett vitatkozni az egyik vonalbíróval.

Mivel korábban a játékvezető már figyelmeztette, Kyrgios egy büntetőjátékot kapott 1:1-es állásnál, így riválisa 2:1-es előnybe került.

A teniszező dühében előbb földhöz vágta ütőjét, majd odébb rúgott egy palackot, végül a pályára hajított egy széket, ezért kizárták a mérkőzésből.

NSFW: Nick Kyrgios absolutely loses it at the Italian Open

