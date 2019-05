Lovaggá ütötték Andy Murrayt

Lovaggá ütötték csütörtökön Andy Murrayt, a britek kétszeres wimbledoni bajnok teniszezőjét.

A Buckingham-palotában tartott ünnepségen a ceremóniamester azt mondta: Sir Andy Murray a teniszben nyújtott teljesítményéért és jótékonysági tevékenységéért kapja az elismerést.

Sir Andy Murray has received his knighthood from Prince Charles at Buckingham Palace

