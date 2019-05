Repülőn tudták meg, hogy bajnokok, óriási bulizásba kezdtek – VIDEÓ

Az orosz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában 1-1-es döntetlen játszó Zenit Szentpétervár már hazafelé tartott a csapat repülőgépén, amikor érkezett a jó hír. A második helyezett Lokomotiv Moszkva 2-0-ra kikapott, így már nem tudja megelőzni a listavezetőt a hátralévő három mérkőzésen. A gépen nagy ünneplés kezdődött, a Zenit játékosai vízzel locsolták egymást és hangos énekeltek.

When you find out you’re champions, 35,000 feet in the air! pic.twitter.com/qYmCUkCxXT

— FC Zenit in English (@fczenit_en) May 4, 2019