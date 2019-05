Eldőlt, Szalah nem játszhat a Barcelona elleni visszavágón

Mohamed Szalah, a Liverpool labdarúgója mégsem játszhat az FC Barcelona elleni keddi mérkőzésen a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján.

Mohamed Salah has been ruled out of #LFC‘s @ChampionsLeague semi-final second-leg tie with @FCBarcelona on Tuesday.https://t.co/X4c49voP55

