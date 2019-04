Lefutotta a London Marathont, de nem fért át a célkapun - VIDEÓ

Az 1981 óta minden év tavaszán megrendezett London Marathonon rendszerint akad egy-két futó, aki valamilyen jelmezben teljesíti a negyvenkét kilométeres távot.

Idén sem volt ez másképp, egy lelkes versenyző Big Bennek öltözve vágott neki a maratonnak, ám a futam végéhez érve kellemetlenség érte. Az addig tökéletesnek hitt jelmeze túl magas volt, így nem tudott áthaladni a célkapun.

After 26.2 miles this is not what you want at the end….#LondonMarathon pic.twitter.com/6pYDOVoSub

— BBC Sport (@BBCSport) April 28, 2019