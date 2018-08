Új iPhone-t 319 forintért? Túl szép, hogy igaz legyen?

Ugyan csak rövid ideje látható a magyar nyelvű hirdetés számos weboldalon, de az álomtörténetnek már sztorija van.

A hirdetésre kattintva a netező az álomoldalra kerül.

Itt ugyan a figyelmesebb szemlélőben gyanút kelthet a reklámszöveg magyarsága, illetve magyartalansága. Így például az angolosan csupa nagybetűvel kezdődő szavak a címben, valamint a szokatlan árképzés, amely 319,9 Ft-ért kínálja az iPhone X-est.

Mert 99 százalékos árkedvezménnyel adják az iPhone X-et a hirdetés feladója szerint.

Mint írják, a fantasztikus árleszállítás annak köszönhető, hogy az Apple-nek rosszul fogyott az iPhone X-es (csakugyan szinte megállt az almás cég növekedése), így most a PointWorld marketing vállalattal együttműködve söprik ki a készletet.

Bár a PointWorldről ugyan rövid kereséssel is csak kizárólag rosszat lehet olvasni a weben, akár gyanakodni kezdhetnénk, de sokak aggályait elsöpri a jelképes összegért ígért hihetetlen fogás lehetősége, s kattint is át a promóciós oldalra, amely a durva gépi fordítás hibáitól eltekintve akár hitelesnek is tűnhet.

Innét kezdve csak fizetni kell, hogy megkapják az e-mail címünket, esetleg némi vírus is beszerezhető a szintén ingyen mellékelt Airpod mellé. (A raktárkészlet erejéig.)

Az oldalon az egyik elégedett magyar vásárló, „a 29 éves David Varga” is ott mosolyog, kezében a 319,9 forintos iPhone-nal. Ha a fotóját letöltjük, s a Google képkeresőjébe illesztjük, kiderül, David Varga úrnak számtalan, ráadásul azonosan öltöző ikertestvére akad, akit Hollandiában például Quintin Morse-nak, Norvégiában Alfred Melbergnek, spanyol nyelvterületen Jorge Ramíreznek, Franciaországban meg Alfonso Belandnak hívnak.