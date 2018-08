A magyar csapat is esélyes a szolnoki ejtőernyős vébén

Szolnokon rendezik a Nemzetközi Katonai Sporttanács Ejtőernyős Világbajnokságát. A Magyar Honvédség Ejtőernyős Válogatottjának tagjait a világ legjobbjai között tartják számon. A válogatott évek óta dobogós eredményeket ér el minden versenyen. Az elvárások most is nagyok, akár a 2016-os oroszországi vb-győzelem is megismételhető lehet Szolnokon – közölte az M1 Híradója.