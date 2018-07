Visszatért a pályára a dabasi focista

Visszatért a pályara az a 16 éves dabasi focista, aki télen meccs közben lett rosszul: leállt a szíve, 11-szer élesztették újra. A Városmajori Szívklinika orvosai jöttek rá, hogy egy nagyon ritka, veleszületett betegség okozta a bajt. Megműtötték, és fél év pihenő után, tegnap már edzett – közölte az M1 Híradója.

Ismét csapattársai között edzhet Duhaj Ádám. A 16 éves fiú műtétje után hétfőn léphetett először pályára. Ebből az alkalomból társai mindannyian tízes számú mezt vettek fel, amelyen a „Veled vagyunk Ádi!” felirat is szerepelt.

Duhaj Ádám még január végén, csapata mérkőzése közben esett össze. A helyszínen hétszer, összesen pedig tizenegyszer kellett újraéleszteni. A kórházban derült ki, hogy egy rendkívül ritka szívelégtelensége van. A Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika orvosainak egy olyan egyedi beavatkozást kellett elvégezniük, amire eddig még nem volt példa.



A dabasi labdarúgó február 17-én hagyhatta el a klinikát. Édesanyja szerint a felépüléshez jelentősen hozzájárult a sok szeretet is, amit a család az elmúlt időszakban kapott.

Duhaj Ádámot első edzésére elkísérte kezelőorvosa is, aki végig figyelte a fiú állapotát. Közben többször is megmérték a pulzusát és cukorszintjét is. A klinika igazgatója szerint a sportolónak még nagyjából 4 hónapra van szüksége a teljes felépüléshez. Ennek pedig a fiatal fiú örül a legjobban, aki elmondta, már jól érzi magát és alig várta, hogy visszatérhessen a pályára.

A fiú arról is beszélt a Híradónak, hogy mindenképpen sportolóként képzeli el a jövőjét. Duhaj Ádámra néhány hónap múlva további vizsgálatok várnak. Akkor derül ki végleg, hogy folytathatja-e sportolói pályafutását.