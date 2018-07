Helyszíni rendőrtáborból biztosítják a Magyar Nagydíjat

Mogyoródon már minden készen áll a versenyre. A rajongók már testközelből megtekinthették a versenyautókat és végig látogathattak a boxutcában. Idén is nagy erőkkel jelen lesz a rendőrség, akik a helyszínen kialakított rendőrörsről figyelnek majd mindent közvetlenül a pálya mellett. Jól fogynak a jegyek is, de aki még nem vett jegyet és szeretne részese lenni az időmérőknek vagy a futamnak, még van rá lehetősége – közölte az M1 Híradója.

A hétvégén 33. alkalommal rendezik meg a Forma-1-es Magyar Nagydíjat a mogyoródi Hungaroringen. Napok óta több ezren dolgoznak az előkészületeken a pályán belül. Közben már megérkeztek a csapatok kamionjai és a versenyautók is, de rajongókból sincs hiány, a legfanatikusabbak már délelőtt, órákkal a kapunyitás előtt gyülekeztek a bejáratnál. A szurkolók csütörtök délután végig járhatták a boxutcát és megcsodálhatták a versenyautókat is.

A jegypénztáraknál is folyamatosan érkeztek a vásárlók. Sokan az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy idén a helyszínről figyelik a programokat. Vannak akik évről évre visszatérnek, hogy testközelből hallják a motorok bőgését. A szervezők szerint az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra már most tíz százalékkal több jegyet adtak el az előző évhez képest. Szépen lassan benépesülnek a pálya körüli kempingek is, vannak, akik lakókocsikkal érkeznek.



Megkezdte munkáját az ideiglenes rendőrörs

Idén is helyszíni rendőrtáborból biztosítják a Forma-1-es Magyar Nagydíjat – mondta el a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. András Tamás közölte, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szokásos létszámmal gondoskodnak a rendezvény biztonságáról. A Pest megyei rendőrök munkáját a Készenléti Rendőrség, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai, továbbá osztrák, szlovák, román és lengyel rendőrök segítik.

A Force India csapat szerelői a Forma-1-es Magyar Nagydíj első napján a mogyoródi Hungaroringen. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A BRFK rendőreivel elsősorban a közlekedési útvonalak biztosításában működnek együtt, míg a külföldi rendőrök a külföldi látogatók tájékoztatásában, papírjaik, gépjárműveik ellenőrzésében segítenek. A rendezvényen motoros és lovas rendőrök is lesznek, továbbá a forgalmat helikopterről is figyelik majd.

Korlátozzák a forgalmat

A szóvivő hozzátette, csütörtökön csak akkor lesznek forgalomkorlátozások, ha azok indokoltak. Péntek reggel viszont a mogyoródi pálya környékén és az oda vezető utakon több forgalomkorlátozás lép életbe. Ezekről térképmelléklettel részletes tájékoztató található a rendőrség honlapján, ahol külön linket is nyitottak a Forma-1-es Magyar Nagydíjjal kapcsolatos információknak.

András Tamás külön felhívta a figyelmet arra, hogy péntek reggeltől minden délelőtt a pálya irányába, míg délután a rendezvények végétől az ellenkező irányba egyirányúsítják a forgalmat. Kiemelte, ha valaki az egyirányú úton túlhalad, semmiképp ne forduljon vissza, hanem menjen egy kört a pálya körül. A szóvivő arra is figyelmeztetett, mindenki csak kijelölt helyen parkoljon az autójával, ne hagyjon abban látható helyen értékeket, figyeljen oda arra, hogy bezárja a járművet, az ablakokat pedig húzza fel.

Meleg, fülledt idő várható a futam idején

A Forma 1-es Magyar Nagydíj idején is folytatódik a meleg, fülledt idő. Vasárnap lesz a legmelegebb – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a többórás napsütés mellett a következő három napon erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés és akár több alkalommal is előfordulhat zápor, zivatar a térségben.

Csapadék nagyobb eséllyel a délutáni órákban várható, ennek mennyisége azonban eléggé bizonytalan, kis eséllyel akár felhőszakadás is előfordulhat. Heves zivatar azonban csak minimális eséllyel alakulhat ki.

Vasárnap már valamivel kisebb a csapadék valószínűsége, a jelenlegi kilátások alapján nagyobb esély van száraz futamra. A légmozgás legfeljebb élénk lehet, mindössze zivatar környezetében erősödhet meg a szél. Folytatódik a hőség, a hajnali 21-23 Celsius-fokról délutánra 31-33 fokig melegszik fel a levegő.

Az autók a pénteki szabadedzésen gurulnak ki először a pályára, a verseny szombaton az időmérővel folytatódik, majd a futam vasárnap délután startol. A futamokat az M4 Sport élőben közvetíti.