Nemzeti színekbe borult Párizs és Zágráb, folyamatos az ünneplés

A francia fővárosban hatalmas tömeg várta a világbajnok csapatot. A válogatott tagjait nyitott buszon vitték a belvárosba, később a francia államfő is fogadja őket, illetve magas rangú állami kitüntetést vehetnek át. Mindezzel egyidőben Horvátország is úgy ünnepel, mintha csapatuk megnyerte volna a világbajnokságot. Már a zágrábi reptéren lelkes szurkolók fogadták a válogatottat, őket is nyitott busszal vitték a főváros központjába, ahol kezdetét vette az igazi népünnepély.