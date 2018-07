Katie Holmes továbbra is fülig szerelmes

A barátok sem értik, miért nem hagyta még el Jamie Foxxot.

Jamie Foxx nagy kanállal élvezi az életet, ezt azonban nem kedvesével, Katie Holmesszal teszi, hanem mindig más-más hölgykoszorú társaságában. A napokban felröppent a pletyka, hogy a pár talán titokban szakított, ezért “csajozik” a színész, ez azonban sajtósuk nyilatkozata szerint nem igaz.

Katie Holmes és Jamie Foxx. Fotó: Getty Images

Sőt, a Us Weekly-nek nyilatkozó bennfentes szerint Katie, aki egyedül neveli Tom Cruise-től született lányát, Surit, továbbra is fülig szerelmes. Bár a barátok szerint Jamie a sajtóban megjelenő fotókkal megalázza őt, Holmes továbbra is biztos a dolgában.

The End? ‘Party Boy’ Jamie Foxx Blows It With Katie Holmes! https://t.co/cAz08b0SGY pic.twitter.com/zogYQSTLaw — Spiel Ng News (@spielngnews) 2018. július 11.

Vélhetően a távkapcsolatukban keresendő a miértekre válasz, ami sokak fejében motoszkál. Miért működik? Mert ha együtt vannak, akkor minden tökéletes! És ennyi egyelőre mindkettejüknek tökéletesen megfelel, ami egyeseknek kifejezetten furcsa.