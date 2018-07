Jobb ha beletörődünk, Russell Crowe már sosem lesz a régi

A Gladiátor sztárjával 2015-ben igencsak elszaladt a ló, volt olyan időszak, amikor 121,6 kilogrammnál állt meg a mérleg nyelve. Azonban ha saját egészségéért nem is, de karrierje kedvéért diétába és sportolásba kezdett, így aztán pár hónap alatt 24 kilót biciklizett le magáról.

Families who save the world together stay together ⁦@russellcrowe⁩ ⁦@gavincasalegno⁩ ⁦@NoahMovie⁩ #friendsforlife #family pic.twitter.com/4a5676nCuc

— Skylar Burke (@SkylarBurke22) 2018. július 6.