Hat magyar sportoló döntős a muay thai Eb-n

Hat magyar sportoló már biztosan legalább ezüstérmes a muay thai Európa-bajnokságon. A májusi vb-n második Spéth Norbert éppen szerda délután jutott be a döntőbe, és mellette még öt magyar küzdhet meg az Eb-címért.

Látványos mozdulatokkal győzte le ellenfeleit a muay thai Európa-bajnokságon Spéth Norbert, aki a májusi mexikói világbajnokságon ezüstérmet szerzett. A fiatal harcos eddig magabiztosan menetel az Eb-n, és szerdán délután az ukrán versenyző legyőzésével már döntőbe jutott az elit kategória 67 kilogrammos súlycsoportjában.



Spéth szombaton vívja majd a döntőjét, de addig is lehet majd magyarokért szorítani az Európa-bajnokságon, hiszen rajta kívül többen is döntőbe jutottak már. A felnőttek között Koczó Henrik és Nardelotti Zoltán is finalista, ők egy dán, illetve egy cseh ellenféllel küzdenek majd meg csütörtökön.

A juniorok között is jól szerepelnek a magyarok, Szána Patrik, Sándorfi Ajsa és Tóth Enikő is döntőbe jutott, ők is csütörtökön küzdenek majd meg az aranyéremért.

A prágai muay thai Európa-bajnokságon 40 ország több mint 270 versenyzője vesz részt. Magyarországot 10 sportoló képviseli.