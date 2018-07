Megmutatjuk, melyik 5 kínai mobilért érdemes pénzt adni

Kína csak úgy ontja magából az új telefonokat. Ilyen áradatban nehéz eldönteni, melyik a jó vétel és melyik fogja a kukában végezni.

A Rendelj Kínait tesztportál összeszedte ársorrendben lefelé haladva azt az öt kínai okostelefont, amelyik biztosan nem okoz csalódást.

Xiaomi Mi Mix 2s

Az egyik legkedveltebb kínai márka kétségtelenül a Xiaomi, és ez nem is véletlen. Rendszeresen képesek maradandót alkotni, ahogyan ezt a Mi Mix 2s esetében is tették. Az új modell az elődön is túltett.

Az anyaghasználat továbbra is parádés, a hardver természetesen a lehető legbrutálisabb és árban minden Európában népszerű zászlóshajót megtorpedóz.

A kerámia hátlap még mindig gyönyörű, a dupla kamera remek képeket készít, a MIUI pedig máig az egyik legjobb felhasználói felület. Jelenleg európai raktárból, szállítással együtt csak – az alább a táblázatból olvasható felszereltségéhez képest “csak” – 164.000 forintba kerül.

Asus Zenfone 5

Az Asus kevésbé a telefonjairól ismert, de ez nem azt jelenti, hogy ne tudná felvenni a versenyt a konkurenciával. A Zenfone 5 középkategóriás készülék, kellemes árazással és a kategóriáját tekintve jó pár kellemes meglepetéssel. Kezdve a külsővel, ami az Asushoz méltóan gyönyörű lett.

Kiemelendő a Super IPS + kijelző, ami a drágább modelleket is megszégyeníti. A Snapdragon 636 SoC-vel felvértezett készülék a mesterséges intelligenciával segít a fotóink szebbé tételében.

A DxOMark szerint képminőségben még a Samsung Galaxy S7 Edge-et is veri, és alig marad el az iPhone 8-tól. 120.000 forint körüli összegért garantált az Asus minőség, de a rendszeres leértékeléseknek hála elcsíphetjük akár 14.000 forinttal olcsóbban is.

Elephone U Pro

Az Elephone főleg az alsó- és középkategóriában mozgott otthonosan, egészen az idei U Pro modell érkezéséig. A külsőre ízig-vérig csúcskategóriás készülék 5,99 colos, hajlított AMOLED kijelzővel rendelkezik és Snapdragon 660-as a lelke, ami bár nem felsőkategóriás chipset, mégis megfelelő teljesítményt tud nyújtani.

A duplakamera nem csak dísznek van a telefon hátlapján, egészen jó képeket is lehet vele lőni.

Természetesen a legújabb Android, az Oreo sem maradhatott ki, és rendszeresen érkeznek rá a frissítések is, a gyártó nem hagyja magára a készüléket. A dobozában nem mindennapi módon találunk egy szilikon tokot és egy kijelzővédő fóliát, ami szép gesztus a gyártótól.

Az Elephone U Pro jelenleg 117.000 forintos áron vásárolható meg.

Huawei Nova 2i

A Huawei már többször bizonyított Európában. Fő, hazai piacára szánta a Nova 2i készüléket. Tesztünkben a Mate 10 Pro-hoz hasonlított telefon tökéletesen hozza, amit vállal, és a Nova szériához méltó fotós képességekkel bír.

A Kirin 659-es lapkakészlettel rendelkező telefon előlapja szinte teljesen megegyezik a Mate 10 Pro-éval.

Az egyedüli különbséget a dupla előlapi kamera jelenti, ami a szelfikirályoknak kedvez. Természetesen a hátoldalon is két optika csücsül, amik meglepően jó felvételeket készítenek. Szoftveresen hozza az elvárhatót, az EMUI-val felvértezett Android 8.0 a dobozból kivéve azonnal jelezte, hogy elérhető egy frissítés.

A Huawei Nova 2i mostani árfolyamon akár 59.600 forintért is beszerezhető.

Umidigi A1 Pro

Vannak azok, akik minden évben megveszik az új csúcskategóriás kedvencüket és vannak, akiknek a kisebb teljesítmény is elég. Nos, az Umidigi A1 Pro-nál lejjebb már nem nagyon akad – használható – okostelefon, de pozitívan csalódtunk benne.

Az alsókategóriás Mediatek chipsettel ellátott telefon a saját kategóriájában meglepően jól teljesít.

A telefon külseje fém és üveg, az összeszerelési minőség szinte tökéletes, ami ebben az árszegmensben elég nagy szó. A „gyengécske” hardver ellenére a mindennapi használatban semmi probléma nincs a készülékkel, sőt még akár komolyabb játékokat is tudunk rajta játszani.

Jó hír, hogy a telefon USB Type-C csatlakozót kapott és továbbra is ott figyel rajta egy 3,5 mm-es jack aljzat.

Jelenleg a készülékért mindössze 31.000 forintot kérnek, ami a tudását és a minőségét tekintve nagyon jó ajánlat.