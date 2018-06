Rekordot dönt az öngólok száma az oroszországi vb-n

Húsz találkozó van még hátra az oroszországi labdarúgó-világbajnokságból, az öngólok számát tekintve már most rekord született, a 44 mérkőzésen nyolcszor rúgtak öngólt a játékosok. Meglepetésként érte a szurkolókat Németország kiesése, és a szervezőket is, mert így jelentős bevételkieséssel kell számolniuk.

Öngólokból nem volt hiány az idei foci-vb-n. Szerda estig nyolcszor rúgták be a labdát saját kapujukba a játékosok. Így tett például a mexikói Edson Alvárez és a svájci Yann Sommer is. A focisták ezzel máris túlszárnyalták az eddigi csúcstartó 1998-as franciaországi világbajnokságot, ahol csak 6 öngól született – hangzott el a Híradóban.

11-esekből is rekordmennyiséget ítéltek meg a bírók, szerda estig 24-et; ezekből 18 gól született. A 11-es helyzetek megítélése mellett azt is felülbírálhatja a videóbíró, hogy a gólok szabályosan születtek-e, és, hogy egy-egy szabálytalanság piros vagy sárga lapot ér. A játékvezetőket segítő videórendszert világbajnokságon először használja a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. Az M4 Sport kommentátora szerint ez nem von le a torna izgalmaiból.

A Dél-Korea–Németország mérkőzés okozta a csoportmérkőzések talán legnagyobb meglepetését: a négyszeres világbajnok Németország ugyanis kiesett a vb-ről. Nem példa nélküli, hogy már a csoportkörben távozik a címvédő, a legutóbbi két világbajnokságon is így történt.

A Híradónak nyilatkozó sportközgazdász szerint emiatt nemcsak a német szurkolók, hanem a német reklámozók is távol maradnak a vb hátralevő részéről. Szabados Gábor szerint így akár fél- vagy egymillió dollártól, átszámítva 200-300 millió forinttól is eleshet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. Ezt az sem ellensúlyozza, hogy a jelentős szurkolótáborral rendelkező csapatok közül Argentína és a házigazda Oroszország is bejutott a legjobb 16 közé – jegyezte meg.