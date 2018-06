Európában először kapott thai-boxos Kru Assistant elismerést

Európában elsőként szerezte meg egy magyar thai-boxos az úgynevezett Kru Assistant fokozatot: a zuglói Thai Box Akadémia elnöke Thaiföldről érkezett mesterek előtt tett vizsgát – az elmúlt napok egyébként is a thai boxról, vagy másik nevén a muay thairól szóltak az országban; több városban voltak bemutatók.

A zuglói Thai Box Akadémia elnöke fontosnak tartja, hogy a technika mellett a harcművészet kulturális hátterét is megtanulja és ő is továbbadhassa majd tanítványainak. A Thaiföldi Királyság budapesti nagykövetségének is ugyanez a célja, ezért is hozták el a Thaiföldi Muay Thai Boran Szövetség mestereit Magyarországra – a héten az ország több pontján tartott szemináriumokra és a szombati családi napra.

Szeretnénk, ha a muay thai révén minél több ember ismerné meg a thai kultúrát, különösen a fiatalokat szeretnénk megismertetni az országunkkal a sportdiplomácia segítségével. A szemináriumsorozat nagy sikert aratott, több mint kétszázan vettek részt idén és hálásak vagyunk a Thai Box Akadémiának és a magyar kormánynak, hogy segítségükkel is egyre népszerűbb a muay thai Magyarországon – mondta a Thaiföldi Királyság budapesti nagykövetségének első titkára, Watana Chuttong.

Czinke Gábor vasárnap reggel megmutathatta tudását a Thaiföldi Muay Thai Boran Szövetség előtt, ezzel pedig Gábor Magyarországon, sőt Európában elsőként szerezte meg ezt az elismerést.