Futball-lázban ég a világ az oroszországi világbajnokság második napján is. Holnap mérkőzik egymással Argentína és Izland csapata. A hírek szerint a két országban a meccshez igazították az életet. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai is focimezt öltöttek.

Minden focipálya megtelt a héten a marokkói fővárosban, a gyerekek kedvenc játékosaik mezébe bújva játszották le az Irán elleni mérkőzést. Az újságárusoknál rengeteg sportmagazint lehetett vásárolni. Az észak-afrikai országban most minden a világbajnokságról szól. Izlandon, az alig háromszázezer lakosú szigetországban is a világbajnoksághoz igazították a mindennapokat. A brazil válogatott kabalamadara és óriási futball-labdák díszítik az utakat Rio de Janeiróban, a helyiek a nemzeti lobogó színeiben táncoló szalagokkal díszítették fel az épületeket – készülnek a brazil válogatott mérkőzéseire.

Jósállatok

Zella, a stuttgarti állatkert elefántja is a bajnoksággal van elfoglalva: kiválasztja a nemzeti válogatottak labdáit, és megpróbálja megjósolni, melyik csapat lesz a befutó. „Az elefánt egy vakmerő tippel állt elő. Eszerint Dánia lesz a harmadik, Uruguay a második, Szenegál pedig a világbajnok” – tolmácsolt az állatkert igazgatója. Nanúk, a jegesmedvebocs azonban hazafiasabb döntést hozott: ő a német válogatottra adta voksát – bár rossz nyelvek szerint csak azért, mert a doboz ínycsiklandó halakkal volt tele.

Futball-láz az ENSZ-ben is

A futballőrület még az ENSZ Biztonsági Tanácsát is elérte. A diplomaták csütörtökön elegáns ruháikat nemzeti csapatuk mezeire cserélték. A világszervezet főtitkára pedig – semleges szerepére utalva – játékvezetői szettbe öltözött be. A legemelkedettebb hangulat azonban az orosz fővárosban tapasztalható. Alig lehetett látni olyasvalakit Moszkva utcáin, aki nem a nemzeti lobogót öltötte volna nyakába, miután Oroszország 5-0-ra ütötte ki Szaúd-Arábiát a világbajnokság kezdő mérkőzésén. Szentpéterváron még a tetoválószalonok is futballrajongókkal teltek meg. Egy dél-amerikai baráti társaság közös testfestéssel tette feledhetetlenné az idei vb-t.