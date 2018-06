Dwayne Johnsont rossz jegyei választották el attól, hogy titkos ügynök legyen

A Szikla egyetemistaként nem színésznek készült, melyről egy régi fotó kapcsán vallott.

Dwayne Johnsont megrohanták az emlékek, amikor megtalált a fiókjában egy régi fotót, amelyen 22 éves egyetemista, 130 kiló és a Miami Hurricanes büszke játékosaként pózol.

Gyorsan ki is rakta a képet az Instagramra, és meg is osztott mellé egy történetet is. Eszerint akkoriban CIA-ügynök szeretett volna lenni, de az egyik tanára gyorsan elvette a kedvét tőle. A professzor elárulta, hogy a CIA-hoz jeles jogi diplomával lehet csak jelentkezni, és ezzel a Szikla minden reménye szertefoszlott. „Belegondoltam, hogy egyetlen komolyabb jogi egyetem sem venne föl azokkal a vacak osztályzatokkal, amik nekem vannak” – kesereg a posztban.

Utólag azért legalább játékból teljesült a Szikla vágya, hiszen a két évvel ezelőtt Központi hírszerzés című akcióvígjátékban kémet alakít, akinek még jogi diplomája sincs. Johnsont legközelebb a Felhőkarcoló című akciófilmben láthatjuk, amelyben családját féltő biztonsági szakemberként dacol a terroristákkal és a fizika törvényeivel.