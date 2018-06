A vb-t a stúdióból, a vízilabda-Európa-bajnokságot Barcelonából tudósítja Berkesi Judit

Berkesi Judit a világbajnokság ideje alatt az M4 Sport stúdiójában szakértőkkel elemzi a mérkőzéseket. Míg két éve az Európa-bajnokságon a helyszínről közvetített, ezúttal a stúdióban teremti meg a meccshangulatot – olvasható az Origón.

Az M4 műsorvezetője az Origónak arról is beszélt, hogy a magyarok távolmaradását sajnálja, azt pedig furcsállja, hogy az olaszok ezúttal nem szerepelnek a vb-n. A munkáról azt mondta, többek között a magyar válogatott távolmaradása miatt alakult úgy, hogy ezúttal nem a helyszínről közvetítenek. Hozzátette, míg tavaly a helyszínről közvetített, interjúkat készített, addig idén az M4 stúdiójában elemzik majd a történéseket. Kifejtette, az M4 Sport számára számára fontos, hogy a nézőket közel hozzák a világbajnokság hangulatához.

Berkesi Judit (MTI/Kovács Tamás)

„Igyekszünk a legjobban élni a technika adta lehetőségekkel, és interaktívvá tenni azt. A világbajnokság egy olyan esemény, függetlenül attól, hogy ott van-e a magyar válogatott vagy sem, és amelyet olyan szurkolók is megnéznek, akik nem feltétlenül követik a klubmérkőzéseket, bajnokságokat. Az a feladatunk, hogy nekik is és a naprakész szurkolóknak is érdekessé tegyük az értékeléseket, műsorokat, közvetítéseket” – olvasható az Origón.

A műsorvezető pihenni csak később fog, hiszen még a labdarúgó-vb vége előtt elindul Barcelonába, hogy onnan a vízilabda-Európa-bajnokságról tudósítson.

A 2018-as labdarúgó-világbajnokságot június 14. és július 15. között élőben az M4 Sport közvetíti.