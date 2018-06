Thaibox-szeminárium indul Magyarországon egy több állomásos roadshow keretén belül – derült ki az M1 aktuális csatorna kedd délutáni Híradójából.

Az edzéseket Thaiföldről érkezett mesterek tartják, akik a tradicionális technikákat mutatják be. Az órákra edzőket és versenyzőket is várnak. A szeminárium első állomása Budapest, de a következő napokban több városba is eljut majd.

Budapest után szerdán Miskolcon, később Monoron és pénteken pedig Győrben folytatják a roadshow-szemináriumokat.