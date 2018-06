Elindult a közmédia első tudósító csapata a világbajnokságra

Elindult a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra a közmédia első tudósítói csapata. A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti, de az M1-en is kiemelten foglalkoznak majd az oroszországi eseményekkel – közölte az M1 Híradója.

A közmédia első forgatócsoportja hétfőn reggel indult el a Liszt Ferenc Repülőtérről Moszkvába, az idei labdarúgó világbajnokság helyszínére. Idén ugyanis nem csak a sportcsatorna készül fokozottan a közelgő megmérettetésekre. Az M4 Sport mellett az M1 csatorna is kiemelten figyel az oroszországi eseményekre: Bittmann Emil sportriporter naponta többször is élőben jelentkezik majd a helyszínről.



„Inkább a stadionon kívüli dolgokra fogunk koncentrálni. Olyan helyszínekre és nevezetességekhez látogatunk el, ahol szintén foroghat a kamera. Megnézzük, hogy Oroszország, ezen belül pedig a moszkvaiak hogyan készülnek a VB-re, hogyan éli meg egy taxis, egy recepciós vagy akár az utca embere az eseményeket” – nyilatkozta Bittmann Emil.

Élő közvetítések és részletes összefoglalók

Az M1-en péntektől mindennap, a reggel 8 órakor kezdődő Híradó után egy részletes összefoglalót láthatnak a nézők az előző nap legérdekesebb történéseiről. Az M4 pedig az összes mérkőzést élőben közvetíti, amelyet idén 5 kommentátor tolmácsolásában láthatnak majd a nézők. Köztük lesz Lukács Viktor is, aki még nem közvetített meccset labdarúgó világbajnokságon. Hajdú B. István is kiutazik, aki szerint az előző évek tapasztalatai alapján most is sok meglepetésre számíthatnak a szurkolók.

A csapatok nagy része már megérkezett Oroszországba

Hagyományos orosz köszöntéssel fogadták a brazil labdarúgó-válogatottat Szocsiban. A vendéglátók énekkel szórakoztatták a játékosokat és orosz süteménnyel kínálták őket. Párizs sztárjának, Neymarnak és a Real Madriddal Bajnokok Ligáját nyerő Marcelonak is elnyerte tetszését a különleges köszöntés. A brazilok ezt követően elfoglalták szállásukat, amely külön a világbajnokságra épült.



Megérkezett a torna helyszínére az egyiptomi csapat is. Nemcsak a repülő oldalán volt ott Mohamed Salah, hanem az utasok között is. A Bajnokok Ligája döntőjében megsérült csatár ugyanis tegnap jelentette be, hogy felépült és tudja vállalni a játékot. Ahogyan a 45 éves Esszam el-Hadari is. Az egyiptomi kapus lehet a legidősebb játékos, aki pályára lép a világbajnokságok történetében.

Argentína pedig már túl is van első átmozgató edzésén. A dél-amerikai csapat vasárnap landolt Moszkvában, hétfőn pedig már jókedvűen, játékos feladatokkal melegített első oroszországi foglalkozásán.

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság logója a moszkvai Luzsnyiki Stadion előtt álló Lenin-szobor lábánál. (MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)

A világbajnokság mérkőzéseinek 11 város 12 stadionja ad otthont. A csütörtöki nyitómérkőzést és a július 15-ei döntőt is a moszkvai Luzsnyiki Stadionban rendezik. A világbajnokság mérkőzésein most először használnak majd videobírót, amely a játékvezetőknek segít a kulcsfontosságú döntések meghozatalában.

A 2018-as labdarúgó világbajnokság csütörtökön délután 5 órakor az Oroszország-Szaúd-Arábia mérkőzéssel kezdődik.