Ezt kell tenni, mielőtt eladjuk a régi telefont

Nem elég kivenni a SIM kártyát, letörölni a képeket, videókat, személyes adatokat, mielőtt másnak a kezébe adjuk a lecserélendő Android készüléket.

Kép: Shutterstock

Ettől még az okostelefonon tárolt fájlok, fotók – minden adat – kis ügyességgel bárki által visszaállítható. Sőt, ha nem szüntetjük meg a fiókunkat, a jövőben is korlátlan hozzáférést engedünk.

Eladás, ajándékozás előtt

Először is mentsük számítógépre, vagy felhőbe az összes adatunkat, a névjegyeket szinkronizáljuk a Google fiókkal – így egy pillanat alatt visszakapjuk az összes kapcsolati adatunkat, amikor az új telefont beüzemeljük.

Ha valamiért az SMS-ekre is szükségünk lenne, ajánlott például az ingyenes SMS Backup & Restore telepítése, amivel kimenthetjük, majd az új készüléken visszaállíthatjuk az SMS-eket (is). Utána a programot is uninstallálhatjuk.

Fiók eltávolítása – csak óvatosan

Mielőtt adattörlésbe kezdenénk, érdemes eltávolítani a Google-fiókunkat az eszközről, hogy újratelepítve se férjenek hozzá.

Fontos figyelni arra, hogy bár számos androidos mobil szinonimaként használja a „törlés” és az „eltávolítás” kifejezéseket, esetünkben az eltávolításra van szükség. (Törléssel minden eszközről, minden Google-adatunk elvész.)

Nyissuk meg a Beállítások/ Felhasználók és fiókok opciót, majd távolítsuk el a fiókot. Gyártónként különbözhetnek a menüpontok elnevezései.

Azért is fontos, hogy távolítsuk el a telefont a Google-fiókból (vagy adott esetben a Samsung- vagy más fiókból is), mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy az új felhasználó nem tudja aktiválni a készüléket.

Adattörlés gyorsan

Ha mindezt elvégeztük, a Beállításokban keressük meg a Gyári adatok visszaállítása menüpontot.

Ezzel töröljük a beállításokat, a telepített alkalmazásokat, zenéket, fotókat, egyéb felhasználói adatokat, kapcsolt fiókokkat (Facebook, Dropbox, Twitter stb.).

Aki biztosra akar menni

Annak jó tudni: ha a mobilon (vagy a PC-n, laptopon) letörlünk valamit, az korántsem semmisült meg, minden marad ugyanúgy. Csupán a rendszer felülírhatóként jelöli meg az úgymond „törölt” állományt: míg nem történik újraírás az adott szektorban, addig az adatok helyreállíthatóak.

Nem kell IT zsonglőrnek lenni ahhoz, hogy szoftverekkel visszaállítsa valaki az eredeti fájlokat.

Bár tökéletes törlés – igazi szakember elől – szinte nem lehetséges, „házi” használatra megteszi az is, hogy ha a „Gyári beállítások visszaállítása” után az újraindult mobilba nem jelentkezünk be, semmilyen e-mail címet, jelszót nem írunk be, még wi-fit sem használunk.

Elég a bekapcsolt mobilt ekkor egy jellegtelen felület elé tenni, s elindítani rajta a videófelvételt, ami addig fusson, míg a memória teljesen meg nem telik: ekkor megint „Gyári beállítások visszaállítása” következzen.

S természetesen mielőtt átadjuk a készüléket, semmilyen módon ne jelentkezzünk be rajta.