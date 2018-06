Tom Cruise ezúttal megmutatja, ki az az Ethan Hunt

Az új Mission: Impossible-ben végre kiderül, mi jár a karakter fejében.

A Mission: Impossible – Utóhatás előzeteseiből már tudhatjuk, hogy Tom Cruise még hajmeresztőbb kaszkadőrmutatványokat hajt végre, mint eddig bármikor, a film azonban ennél is többet kínál.

„Ezúttal szakítunk a hagyománnyal, azaz nem nagyszabású akciójelenettel kezdünk” – árulja el Christopher McQuarrie rendező legújabb interjújában.

“Szokatlan dologra vállalkoztunk: a Tom által játszott Ethan Hunt ügynök érzelmi utazásra is indul ebben a történetben. Alaposan megnéztem ugyanis az előző öt filmet, és érdekes dologra jöttem rá: igazából nem is tudjuk, kicsoda ez az Ethan Hunt. Az egyik filmben pedzegetnek valamit a magánéletével kapcsolatban, de általában csak találgathatjuk, mi járhat hősünk fejében. Tomnak is nagyon tetszett, hogy Hunt tényleg életre kel ebben az epizódban. Vagyis nem csak egyik látványos akciójelenetből a másikba ugrunk, hanem bonyolult erkölcsi dilemmákba is rakjuk Ethant – ám, ironikus módon, ezeket a dilemmákat látványos akciójelenetek kötik össze.”