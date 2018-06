Ha nem is jut minden nőnek egy Andy Garcia..... - Könyvklub filmajánló

A Könyvklub Diane Keatonnal, Jane Fondával, Candice Bergennel és Mary Steenburgennel a nyár kihagyhatatlan filmje. Nőknek is, férfiaknak is. Húszasoknak és 60 pluszos újrakezdőknek is.

Vannak filmek, amelyeket már akkor vár az ember, amikor még le sem forgatták őket. Sőt, talán egyetlen forgatókönyv kezdeményben vagy nagynevű producerek “ötleteim” füzetében sem szerepeltek. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy csak lebegtek, valahol a mi fantáziánkban. Hogy megfogalmaztuk-e őket? Aligha. Csak vágytuk, reméltük, hogy egyszer majd a mi történeteink köszönnek vissza a vászonról. A történetek, amelyeket nem kell magyarázni, megérteni, csak érezni. Azzal, ami mindenkinek egyformán adatott: a szívünkkel.

Bill Holderman első rendezése a Könyvklub története könnyedén összefoglalható. Négy, a hatodik ikszen túljutt barátnő évtizedek óta azzal szórakoztatja magát, hogy hónapról hónapra elolvasnak egy kiválasztott könyvet, amit aztán aktuális találkozójukon, a családi történések megbeszélése és néhány pohár bor elfogyasztása után jól kiveséznek. Csakhogy egy nap, egy igen furcsa best-seller könyv kerül a kezükbe, amelytől aztán hirtelen megpördül a világ.

A könyvklubos társaságot az étteremtulajdonos, kissé ellaposodott házasságban élő Carol (Mary Steenburgen), a 15 éve elvált, bíróként dolgozó Sharon (Candice Bergen), a főállású férfifaló és szálloda tulajdonos Vivian (Jane Fonda) és végül az özvegy Diane (Diane Keaton) alkotja.

Hétköznapi életet élnek, izgalmak és kihívások nélkül. Vivian köztük az egyetlen, aki bár minden este egyedül hajtja álomra a fejét, azért előtte mindig más férfival bújik ágyba. Ennyi izgalom igenis kell a nőnek, a szex pedig elengedhetetlenül fontos, hirdeti barátnőinek, akik persze legyintenek. Legyintenek, hiszen annyi mindenen vannak már túl, nem beszélve arról, amin nem is lehet túljutni.

A “lányok” jól ismerik egymást, négy évtized alatt már a másik gondolatait is , így ezért meglepő, amikor egyikük az amúgy mélyen lenézett A szürke ötven árnyalata című erotikus regényt dobja be a közösbe. Sziszegnek kicsit, végül belevágnak. Majd kiderül, hogy a lappangó erotika mindannyiukat új útra tereli.

És ezen az úton, túl a hatvanon, új vagy régen elfeledett arcukat látják viszont a tükörben. Mindenkinek saját vérmérséklete diktálja az iramot: a szexben, a szerelemben, a férfi megszerzésében vagy épp megtartásában.

Mindez pedig ízlésesen tálalva, néha kimondva azt, ami elkerülhetetlen, sok humorral, élvezhető, korántsem felszínes párbeszédekkel, remek színészi játékkal, és igen, sokunk számára sírva nevetéssel.

Mert ami évtizedek alatt elveszni látszik, hirtelen más megvilágításba kerül.

Hogy lehet, hogy kell, hogy érdemes. Újrakezdeni, belevágni, szerelmesnek lenni. És lehet mégis sérülni, aztán újra felállni és folytatni – az életet. Mert másképp nem megy, csak így.

Könyvklub: Diane Keaton és Andy Garcia

A Könyvklub hálás szerepeket és jó munkát adott olyan kitűnő színésznőknek, akiket nem kell bemutatni. Ők pedig nem is éltek vissza a helyzeti előnyükkel, kivéve persze a most is felháborítóan dögös Jane Fondát… Aki szinte majdnem sajátmagát alakítja.

Az pedig, hogy Diane Keatonnak Andy Garcia jut osztályrészül – ne szegje kedvünket!

Mert talán épp ennek a filmnek a megnézésekor huppan le mellénk a székbe egy másik Garcia, függetlenül attól, hogy hány évesek is vagyunk…

Könyvklub – avagy az alkony ötven árnyalata

amerikai vígjáték

104 perc