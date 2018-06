Feleannyiba se kerül, de tudja, amit az iPhone X, meg a Samsung S9

Nagyjából egyszerre villantotta meg a Xiaomi (amúgy a cégnév jelentése szó szerinti fordításban: rókafarkú köles) kínai óriás az Mi 8-as csúcskategóriás okostelefonját, ennek az átlátszó hátlapú Explorer Edition kiadását, valamint a végképp árharcos SE modellt.

A dizájnnal nem sokat vacakoltak, lemásolták az iPhone-t. Nincsenek ezzel egyedül, az Android gyártók jelentős része megújult erővel kopizza megint az Apple-t, jobban, mint valaha.

Ellenben az ár… A zászlóshajó Mi 8-at Kínában változatonként 115-140 ezer forintnak megfelelő összegért dobják piacra, ami a fele árát sem teszi ki a mondhatni azonos iPhone X-esnek, meg a Samsung új készülékeinek.

Viszont adnak például rekordméretű, 6,21 hüvelykes AMOLED (18,7 : 9) kijelzőt. Nem akármilyet: 2248 x 1080 pixeles FHD+ felbontásút, AOD-dal.

A notchban 20 megapixeles szelfikamera, a hátlapon duplakamera, egy-egy 12 megapixeles szenzorral, négytengelyes optikai képstabilizátorral. A középkategóriás árú készülék fel is röppent azonnal a DxOMark független kameratesztelő listájának ötödik helyére, a nála kétszer drágább okostelefonok társaságába.

Az üveghátlap meg az alumínium keret alatt-között a Qualcomm legújabb csúcsprocesszora, a Snapdragon 845-es dohog, 6 GB RAM és 64, 128 vagy akár 256GB (!) RAM, azaz háttértár társaságában. Ez a világ első mobilja, amelyik egy helyett kétsávos GPS-t használ, így villámgyorsan és pontosabban tájékozódik.

A képen látható, igazán vonzóra sikeredett, áttetsző hátlapú Explorer Edition viszont meglehet, hogy csak Kínában kerül forgalomba. Ez már az Apple Face ID-jét is lemásolta, 8GB memóriával jön, s kijelző alatti ujjlenyomat-olvasóval.

Ami az átlátszóságát illeti, máris elterjedtek pletykák. Chengming Alpert a Twitteren állítja, hogy jól néz ki ugyan, de amit látunk, az valójában nem is a készülék belseje.

The reason for that: the S845 can’t be in that position; all the components around is too far away from each other; no graphite or other pipe/wire/cable for thermal.

