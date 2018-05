Egy Google-bővítménnyel megfigyel minket a kamera, ha gép elé ülünk

Már a Google Chrome 56-os verziója óta adott az az alkalmazásprogramozási felület a böngészőhöz, amely automatikusan észleli, ha a felhasználó webkamerát néz.

Most egy német programozó, Mattias Hemmingsson elkészítette és ingyenesen, mindenkinek könnyen elérhetővé tette a FacePause nevű böngésző bővítményt, amely a számítógép, laptop, egyéb eszköz beépített kamerájának segítségével „látja”, hogy mikor néz a felhasználó Youtube videót.

A szolgáltatás lényege, hogy a pár kattintásos telepítés után nem kell többé billentyűzettel vagy egérrel megállítani a videókat, ha nézésük közben más dolgunk támadna.

A Youtube elindításakor megjelenik az arcunk a monitor jobb alsó sarkában. A FacePause megállítja a videót, ha elfordulunk vagy kimegyünk a képből, majd újra indítja a lejátszást, ha visszaülünk.

Bárki kipróbálhatja, akinek van kamerája a gépén. (Sokan úgy használják a laptopot, hogy nem is tudnak a kamera létezéséről.)

Telepítéséhez a Chrome-ban lépjünk a További beállítások / Bővítmények menüpontba, s a keresőablakba írjuk be, „FacePause”.

Hozzáadása után mosolygós arc ikonja jelenik meg a többi kiterjesztés mellett. Innen már csak két lépés van hátra. Előbb engedélyezzük a szolgáltatást a chrome://flags#enable-experimental-web-platform-features címen,

majd kapcsoljuk be a Youtube használatakor az arcfelismerést.

Mivel a FacePause még kísérleti szakaszban tart, az alkalmazás kissé bugos, elégtelen világítás esetén nem mindig működik tökéletesen.

Kipróbálás után törölhetjük is a FacePause bővítményt, s jöhet vissza a kamerára, mikrofonra a Post-it sárga öntapadó, vagy a szigszalag. Kinek, mi tetszik.

Emlékezetes fotó volt, amit még 2016-ban posztolt Mark Zuckerberg, a Facebook vezér abból az alkalomból, hogy az általa tulajdonolt Instagram felhasználószáma éppen elérte a havi 500 milliót.

