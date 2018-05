Ennek a lehengerlő ruhának hála bárkiből Julia Roberts lehet

Az ikonikus vörös estélyi modern változata egy esküvői ruhakollekcióban debütál.

Aki egyszer is látta a Micsoda Nő! című filmet, bizonyára emlékszik arra a lenyűgöző vörös estélyire, amiben a Julia Roberts által alakított Vivian operába megy Richard Gere-rel, azaz Edwarddal.

A ruha, melyet a tehetséges filmes jelmeztervező, Marilyn Vance álmodott meg a 80-as évek végén, 2018-ban is épp olyan divatos, ráadásul 400 dollárért most bárki megveheti magának. Na nem az eredeti darabot, de a Reformation márka idei esküvői ruhakollekciójának egyik darabja nagyon is hasonlít az ikonikus ruhára. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az estélyi modern feldolgozása.

via GIPHY

Milyen kár, hogy a filmben szereplő gyémánt nyakék ehhez a ruhához már nem jár automatikusan.