A Hatalmas kis hazugságok sztárja végre megmutatta jóképű szerelmét

Shailene Woodley csak úgy ragyog a boldogságtól.

A színésznő és barátja most először vonult végig a vörös szőnyegen. Shailene Woodley és a rögbi játékos Ben Volavola már öt hónapja egy párt alkot, ám a nagyközönség elé csak most álltak ki hivatalosan is, mint szerelmespár.

Shailene Woodley és Ben Volavola. Fotó: Getty Images

Nagy volt hát a meglepetés, hogy a színésznő új filmjének, az Adriftnek a Los Angeles-i bemutatójára nem szólóban érkezett, ahogyan azt már megszokhattuk. Egyébként a pár gyakorlatilag ennek a filmnek köszönheti, hogy egymásra talált, hiszen a Fidzsi-szigeteken, a mozi felvételeinek helyszínén találkoztak először.

A Beavatott-filmek főszereplője hamarosan a Hatalmas kis hazugságok második évadában tér vissza a képernyőkre, melynek bemutatója csak 2019-ben várható.