A Doktor House sztárja semmit nem tudott Richard Gere-ről

Jennifer Morrison gyerekszínészként kezdte, de világhírnévre a Doktor House című sorozatnak köszönhetően tett szert, valamint az Egyszer volt, hol nem volt című ABC szériával, melyben Hófehérke lányát alakította.

A színésznő azonban már tizenévesen nagy nevekkel játszhatott együtt. A Vágyak vonzásában című filmben például nem mások alakították a szüleit, mint Richard Gere és Sharon Stone.

“Szerintem szerencsém volt a korommal, kicsit sem voltam megijedve. Az ő filmjeik felnőttfilmek voltak, ezért nem is tudhattam, hogy akkoriban valójában milyen híresek. Így teljesen laza lehettem, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy 13 évesen együtt lógok Richard Gere-rel és Sharon Stone-nal”- nyilatkozta Jen egy legutóbbi interjújában.

Once upon a time, @jenmorrisonlive had no idea how famous her on screen parents were. Watch more on #CouchSurfing: https://t.co/St3UbN5Vg6 https://t.co/rw1Sa8FxsB

— PeopleTV (@peopletv) 2018. május 21.