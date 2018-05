Új videóval jelentkezett a Backstreet Boys

A boyband visszatérése még mindig sokat jelent nők millióinak.

Másfél nap alatt 3 milliós nézettség felett jár az új Backstreet Boys-klip a Don’t Go Breaking My Heart (nem, nem az Elton John-féle klasszikus feldolgozásáról van szó). Szinte axióma, hogy a 90-es évek fiúcsapatai karrierjük elején a sikítozó lányokat kevésbé a zenéjükkel fogták meg, mindinkább a külsejükkel.

Aztán a körülöttük dolgozó producerek és stábok rájöttek arra, hogy a férfikorba érő srácoknak felnőttesebb, egyszersmind igényesebb dalokat kell készíteni. A kétezres évek elejétől a boybandek akár még férfiaknak is vállalható zenéket adtak elő, Amerikában erre létezik is egy rádiós szakkifejezés, az AC (Adult Contemporary), azaz felnőtt kortárs pop és rock. Kivétel nélkül erre az útra lépett az ’NSync, a Take That és a Backstreet Boys is.

Utóbbi csapat még ma is űzi az ipart a velük idősödő hölgyek örömére, és nemrég jött ki kilencedik lemezük felvezető dala, a Don’t Go Breaking My Heart, mely egy kifejezetten modernre hangszerelt felvétel. Nem lennénk meglepve, ha ezzel a húzással szélesíteni akarnák a célközönséget, hiszen a régi rajongók érdeklődése adott, és a jóképű negyvenesekké sármosodott énekesek ezzel a korszerű dallal a mai huszonéves lányokat is maguk felé tudják állítani.