Mire képes egy férfi a csábításért?

Vajon tényleg mindenre képesek lennénk a szerelemért? Fenntartható-e egy hazugság, ha a szív végül közbe szól? Franck Dubosc romantikus vígjátéka bájos humorral felel a kérdésekre.

Jocelyn ( Franck Dubosc) sikeres üzletember, ugyanakkor híres nőcsábász, megrögzött hazudozó és szerepjátékos is egyben, az egyéjszakás kalandok bajnoka. Miközben orvos barátja tanácsára megpróbálna leszokni minderről, hódító énje ismét felülkerekedik.

Csakhogy most kerekesszékesként hajt rá egy bombázóra. Egészen addig, amíg a lány be nem mutatja neki mozgássérült nővérét, Florence-ot (Alexandra Lamy). Ettől kezdve a szerep állandósul, de Jocelyn életében megjelenik egy másfajta érzés is.

A bájos, kedves, vicces francia film olyan kérdéseket boncolgat, mint lehet-e mentség a szerelem a hazugságra? Meddig tartható fenn a szerepjáték egy párkapcsolatban és milyen áron? És persze: mi mindenre vagyunk képesek a szerelemért?



A Szerelembe gurulva című francia filmet június 7-től vetítik a hazai mozik, a két főszereplő szinkronhangjait a népszerű színészházaspár Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter kölcsönzi.