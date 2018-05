Selena Gomez menekülőre fogta a kínos szituáció miatt

Az énekesnő nem egy suttogó, ha kisbabákról van szó.

Bizonyára mással is történt már olyan eset, amikor egy tüneményes kisgyerek a gügyögésünkre sírva fakadt, ahelyett, hogy elmosolyodott volna. Most a milliós rajongótáborral rendelkező Selena Gomez énekesnő is megtapasztalta, milyen az, ha valaki nem kér a kedvességéből.

Selena, aki állítólag szemet vetett Jennifer Aniston exére, Justin Theroux-ra, egy sportruházati márka promóciós rendezvényén vett részt, amikor a rá váró tömegben észrevett egy aranyos lurkót. A baba sajnos nem vette jó néven Gomez kisasszony közeledését, így azonnal sírva fakadt. Selenát szó szerint megrémisztette a reakció, majd egy “nem tudom, hogy, mit tegyek” felkiáltással szó szerint elmenekült.

Bizony, a picik néha megfejthetetlenek…

Szerencsére a legtöbben nagyon örültek a találkozásnak. Fotó: Getty Images

A napot végül az énekesnő többi rajongója mentette meg, akik egytől egyig nagyon boldogok voltak, hogy találkozhattak kedvencükkel.