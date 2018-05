Kiderült: róla szólhat A Gyűrűk Ura-sorozat

A már most a világ legdrágább szériájának kikiáltott alkotás egy kedvenc karakter fiatal éveit dolgozhatja fel.

Mint tavaly novemberben kiderült, az Amazon Stúdió megszerezte A Gyűrűk Ura globális televíziós jogait és többévados sorozatot indít J.R.R. Tolkien regényei alapján. Az már szinte biztos, hogy a trilógia és a Hobbit egy szereplője sem tér vissza majd a feldolgozásban, és az is, hogy ez a széria lesz a televíziózás egyik legdrágább produkciója.

Aragorn's younger years are a potential source for the LOTR TV series: https://t.co/dusTZNzYo0 pic.twitter.com/4m1LiKXpn9

— Empire Magazine (@empiremagazine) 2018. május 17.