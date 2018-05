Van pár jó hírünk, meg pár rossz az új Androidról

Egyik szemünk sír, a másik meg... A most zárult Google konferencián bemutatták az új Android P-t.

Az új operációs rendszer bétája – ősszel érkezik a végleges változat – rendkívül kreatívnak tűnik, elsősorban éppen azokon a pontokon látszik fejlődni a rendszer, amelyek a mezei felhasználót közvetlenül érintik. Vagyis a kezelőfelületen.

Az utóbbi időkben megjelent androidos telefonokon már egyébként is tetten lehet érni azt a mondhatni iPhone-os hatást, hogy a gyártó ugyan szélesre tárja a kaput a felhasználói próbálkozások előtt, de egészében véve kötöttebb, és persze egyúttal stabilabb is lett az oprendszer.

(Lásd Huawei P20 Pro esetét, amelyik ad abszurdum egészen addig ment, hogy egyetlen gombbal oldja meg a droidon szokásos hármat.)

Most, a P-vel mintha tovább iPhone-osodna az Android: jelentsen bár ez jót, vagy rosszat.

Egy sor Apple-stílusú gesztus kerül az alkalmazásindítóba, s a Home gomb is sokfunkcióssá válik, csúsztatható lesz. A mesterséges intelligencia fejlesztések is mind a felhasználó kedvét keresik, kényelmesebb és egyszerűbb lesz bármit megtalálni, vagy intézni a mobilon.

Régi androidosok kétkedve fogadhatják az eddig kivétel nélkül mindegyik új operációs rendszernél beharangozott örömhírt, miszerint a droid kevesebb energiával is beéri majd, tovább bírja a P-n az akkumulátor szuflával.

Több készüléken már hamarosan telepíteni lehet a kíváncsiaknak a bétát. Biztosra vehetjük a The Verge szerint, hogy a Google saját termékein kívül több gyártó készülékére lehet hivatalos frissítést elérni a Project Treble-nek köszönhetően.

Támogatott készülék lesz a Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Essential Phone, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, valamint a hamarosan megjelenő OnePlus 6.

Nem gond, hogy ilyen kevés mobilra lehet majd telepíteni, hiszen messze nem mindenki szereti a lényegükből fakadóan bizonytalankodó béta programokat.

Inkább az a baj, hogy a P-t bejelentő konferencia idején az Android univerzum még mindig rendkívül töredezett. Mint a Statista diagramja mutatja, az egy évvel ezelőtt bejelentett Oreo mindössze a droidok 5,7 százalékán, a két éves Nougat pedig 31,1 százalékán van jelen.

A piac nagy részét a három és négy esztendős Marshmallow és a Lollipop uralja, KitKat több készüléken található, mint Oreo. S még mindig van ősi, hatéves Jelly Bean is.

A készülékeket ugyanis – hiába minden ígéret és fejlesztés – továbbra is számtalan olyan gyártó is előállítja, amelyik nem tud és talán nem is akar lépést tartani a fejlődéssel.

Évek óta változatlanul ez a legnagyobb hátránya az Androidnak az Apple-vel szemben.