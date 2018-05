Ezekkel a kuponokkal olcsóbban lehet ütős Xiaomi mobilt venni

Tavasszal nagyot gyorsított a kínai gyártó, s egy halom újdonságot dobott piacra. A képességeikhez viszonyítva kellemes árcédulákkal.

Nem kis meglepetésre bemutatottak egy gamer telefont, amely brutális paraméterekkel rendelkezik, valamint a Mix család is bővült a 2S-sel. Már csak hab a tortán, hogy a napokban hozták nyilvánosságra a 6X-et is, ami az A2 nevet fogja viselni, ha majd eljut Európába.

A Rendeljkínait tesztportál által közzétett kupongyűjteménnyel most árkedvezménnyel lehet vásárolni.

Xiaomi Mi 6X – ez most a best buy

A Redmi 5 széria ütős lett, de néhány részletében, például az USB Type-C csatoló hiányában tetten érhető volt, hogy a belépőszintre szánták.

A 6X nagyon sok mindenben hasonlít erre az 5-ös modellre, de itt már nem kell beérnünk kompromisszumokkal. A kijelzője ugyanaz a 18:9-es képarányú 6 inch-es FHD+ panel, és a dizájn is igen hasonló.

A belsejébe viszont a középkategória legjobb hardvereit tették, így került bele egy Snapdragon 660-as lapka, amit 4 vagy 6 GB RAM egészít ki, attól függően, hogy melyik variánst választjuk.

A háttértár is minimum 64 GB, de kapható belőle 128 GB-os változat is. A dupla kamerát még így teszt nélkül nem minősítenénk, de komoly reményeket fűzünk hozzá, mert nem arról híres a cég, hogy rossz képeket lőnek a készülékeik. A rendszer az Android 8.1-re alapuló MIUI 9, ami az egyik leghasználhatóbb a piacon. Az árazás is baráti, főleg, hogy egy olyan gépről beszélünk, ami igencsak súrolja a felsőkategóriát.

Az olcsóbbik variáns a XIAOMI6X kuponkóddal csak 77.000 forint, míg az erősebb kiadás már 103.000, de mindkét ár jónak számít.

Xiaomi Mi Mix 2S – már nem a legdrágább

A nemrég kiadott csúcsmodell, amit Snapdragon 845-ös chippel szereltek, kevés ideig a legdrágább készüléke volt a gyártónak. Nem is csoda, hisz a 6 GB memória nem kevés, amit beletettek, és az egyedi megoldásokkal sem fukarkodtak a mobil tervezésénél. A kijelzőt még a konkurencia nagyágyúi is megirigyelhetik, s a masszív kerámia ház is nagyon mutatós.

Ma már nem is ez a legeslegdrágább telefonja a cégnek, mivel a gamer mobiljuk lenyomja árban a Mi Mix 2S-t.

Viszont szerencsés ár/érték aránnyal rendelkezik, így aki a felsőkategóriában gondolkodik, annak nagyon jó vétel. Most a MIMIX2SGLOBAL kuponkóddal 151.000 forint a 6/64-es verzió.

Xiaomi Black Shark gamer telefon – egyszerűen brutális

A Black Shark a legdrágább Xiaomi telefon jelen pillanatban. Ez elméletileg gamereknek szánt készülék, ami nagyon érdekes, mert nem feltétlen van szüksége a világnak külön játékos telefonra, bár ki tudja, lehet, hogy ez lesz a következő trend.

Mindenesetre eszeveszett erős gépet raktak össze. A Snapdragon 845-ös processzor a leggyorsabb, ami jelenleg kapható a piacon, ami megfejelve 8 GB memóriával már elképesztő sebességre képes, ehhez társul a 128 GB háttértár az erősebb modellben. A gyengébb variáns a megszokott 6/64-es felállással kapható.

A két legérdekesebb újítása a telefonnak, hogy valódi folyadékhűtéssel rendelkezik, ami lehet kissé „overkill”, de az tény, hogy nagyon menőnek hangzik. A másik hasonlóan érdekes funkció, hogy csatlakoztathatunk hozzá egy gamepadet, melynek segítségével jobban tudjuk irányítani a játékokat. Így hasonló kütyüt kapunk, mint anno a PSP volt.

A Black Shark ára borsos, de felszereltségéhez képest nem is olyan vészes. Az olcsóbbik verzió a BLACKSHARK6GB kuponkóddal 162.000 forint, míg az extra erős gép már 183.000 Ft annak, aki beírja vásárláskor a BLACKSHARK8GB kódot.