Megmutatjuk, milyen lesz hamarosan az új iPhone

Iparági elemzők – köztük olyan hitelesek, mint a KGI Securities, a Bloomberg, a The Wall Street Journal és a Morgan Stanley – az iPhone X kapcsán két megállapításban megegyeznek.

Egyrészt, hogy az ezer dollár fölé árazott „X” kiverte a biztosítékot a vevőknél, és kezdeti fellángolás után annyira visszaesett a kereslet, hogy az Apple kénytelen kivezetni a piacról. Másrészt, hogy a magas ár az alacsony eladási számokal is rekordbevételt eredményezett a harapott almás cégnek.

Vélhetően alapvetően ez a két szempont határozza meg az idei kínálat alakulását.

Májusban jön az időutazás – vissza az alapokhoz

Ha minden igaz, jön a Ben Geskin és Ming-Chi Kuo, a KGI Securities jól tájékozott szakértője szerint az olcsósított iPhone SE 2.

New iPhone (probably SE2) coming soon – code name: Jaguar

Glass Case, Wireless Charging, In Mass Production already. pic.twitter.com/vhcq71VPxJ

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 2018. április 21.