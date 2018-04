Meghan Markle lélegzetelállító ruhában búcsúzott filmes karrierjétől

Meghan Markle karaktere megházasodott a Briliáns elmék sorozatban, ezzel pedig örökre búcsút intett a filmes és tévés karrierjének.

A kétórás epizódban Rachel Zane és vőlegénye, Mike Ross végre megesküdött a sorozat 7. évadának fináléjában.

Meghan csodálatos menyasszony volt az A-vonalú Anne Barge ruhában, a nézők meghatva nézték végig a leendő hercegné nagy napját, mely főpróbának is beillett a május 19-i esküvőhöz, amikor a valóságban is kimondhatja az igent kedvesének, Harry hercegnek.

Goodbye Mike and Rachel.

I can't believe we might never see them together on the show again.

Excuse me while I go to ugly sob in front of a mirror.#Suits pic.twitter.com/Jl2FL5AjQF

— Alex's Suits & MORE (@tmusings) 2018. április 26.