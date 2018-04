John Travolta felismerhetetlen az új frizurájával

A 64 éves John Travolta új filmjében, a Moose-ban egy mentálisan zavart zaklatót játszik, amihez a külsejét teljesen át kellett alakítania. Ez nagy áldozat Johntól, aki híresen hiú, ha frizurájáról van szó. Közismert, hogy megannyi hajbeültető kezelésnek vetette alá magát, ha kellett hajvonalát műhajjal igazíttatta ki és a hajfestés sem halasztotta el sosem, nehogy egyetlen egy ősz hajszálát is lefotózzák a paparazzók.

First image of John Travolta as a crazed stalker in 'Moose', directed by Limp Bizkit's Fred Durst (seriously) pic.twitter.com/T1LjRnDYtp

— Independent Film (@TheIndyFilm) 2018. április 25.