Bruce Willis és családja ettől a hihetetlen lakástól szeretne megválni

A New York Cityben lévő lakás ennél extravagánsabb már alig lehetne. Bruce Willis és felesége, Emma azonban úgy döntett, itt az ideje megválni az Upper West Side-on lévő otthonuktól.

Bruce Willis and wife Emma sell plush New York City home for $17.75m https://t.co/z1afDdR6sb

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2018. április 26.