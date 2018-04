Britney Spears az élet egy új területén is hódítani szeretne

Üzletasszony szerepre készül a 36 éves énekesnő.

Britney Spears hamarosan saját ruhakollekcióval jelentkezik, melyhez különleges kiegészítőket is kínál majd az Epic Rights céggel közösen megalkotott márka. Az énekesnő emellett a drogériákba is be szeretne törti hajápolási termékeivel, melyek várhatóan jövő tavasszal debütálnak majd.

Britney Spears. Fotó: Getty Images

Larry Rudolph, az énekesnő menedzsere szerint Britney hű rajongóihoz szeretne még közelebb kerülni az életmód branddel. A termékek először Amerika szerte debütálnak majd, de a közreműködő cég már tárgyalásokat folytat az Amazonnal is, ahonnan így bárki megrendelheti majd kedvenc samponját.

Britney persze zenei karrierjét sem hanyagolja, idén januárban jelentette be, hogy Piece Of Me Las Vegas-i show-jával amerikai és európai turnéra indul, ami idén júliusban startol.