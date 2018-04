A magyar Messiás: Rippl-Rónai műveiből nyílt kiállítás Zágrábban

Rippl-Rónai József több mint 80 alkotásából nyílt kiállítás a horvát fővárosban. Másfél évtizede nem volt példa ilyen léptékű magyar képzőművészeti bemutatkozásra Horvátorszáfban.

Rippl-Rónai József – a magyar modern festészet első mestere címmel kiállítás nyílik a kaposvári festőművész alkotásaiból Zágrábban, aModern Galériában április 20-án. A horvát főváros nagy presztízsű képtárában a művész teljes életművét megismerheti a horvát közönség a korai müncheni tanulmányoktól az érett alkotásokig, de tanítványai és művészbarátai munkái is láthatóak lesznek. A május 13-ig megtekinthető kiállítás a Horvát Köztársaság Kulturális Minisztériuma, a zágrábi Moderna Galerija, Kaposvár Megyei Jogú Város, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum és a Zágrábi Magyar Intézet szervezésében valósul meg.

Rippl-Rónai József Önarckép barna kalapban című képe (MTI Fotó: Reprodukció)

Rippl-Rónai József festői munkássága szervesen kapcsolódott a korszerű európai képzőművészeti mozgalmakhoz. A „magyar nabis (a magyar próféta)” – ahogyan Franciaországban őt nevezték – együtt élt és alkotott a modern formanyelv után kutató művészekkel. Szoros kapcsolat fűzte a párizsi Nabis csoporthoz, Aristide Maillolhoz, Pierre Bonnard-hoz, Édouard Vuillard-hoz, de együtt dolgozott Toulouse Lautrec-kel és ismerte Paul Gauguint is. Rippl-Rónai köti a magyar művészetet a franciák legnagyszerűbb művészeti korszakaihoz, a szecesszióhoz és a fauves mozgalomhoz.



Rippl-Rónai alkotásai Zágrábban

Életének 66 évéből több mint 30-at szülővárosában, Kaposváron élt, innen indult el Münchenbe majd Párizsba, és ide tért vissza sikerekkel övezve. Megvásárolta a Róma villát, egy parkkal övezett, emeletes nyaraló épületet, ahol legjelentősebb alkotásai születettek. Ma a művész emlékkiállításának helyet adó épület az eredeti berendezéssel, több mint 100 alkotással reprezentálja a különleges művész életét.

Rippl-Rónai József Párizsi nő című képe (MTI Fotó: Reprodukció)

A zágrábi kiállítás 85 festményen keresztül mutatja be Rippl-Rónai teljes életművét a korai müncheni tanulmányoktól az érett művekig, de tanítványai és művészbarátai alkotásai is láthatóak lesznek. Rippl-Rónai József festészetére gazdag színvilág, stilizáló vonalak és dekorativitás jellemző. „Kukoricásnak” nevezett sajátos stílusa – amelyben az olajfestéket vattaszerűen, foltonként hordta fel kartonpapírra – leginkább a francia „Fauves” (Vadak) néven ismert művészcsoport alkotásaihoz hasonlítható. Festményein gyakran a kisvárosi polgárok életét és otthonát, a szeretett otthon bensőséges miliőjét mutatta be, de késői korszakában drámai hatású íróportrékat és önarcképeket is festett.

Rippl-Rónai József Aristide Maillol portréja (MTI Fotó: Reprodukció)

A május 13-ig látható kiállítás kurátora Dr. Géger Melinda művészettörténész. A tárlatot Nina Obuljen Korzinek horvát kulturális miniszter és Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere nyitotta meg.