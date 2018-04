Magyar bajnokok Európa legjobbjai ellen az M4 Sporton

A női vízilabda Euroliga négyes döntőjének közvetítési jogát is megszerezte a nemzeti sportcsatorna, így három magyar bajnokért szurkolhatunk a történelmi hétvégén: az utolsó pillanatban sikerült megállapodnia az MTVA-nak a LEN-nel (Európai Úszó Szövetség) a női vízilabda Euroliga közvetítéséről, így viszont tovább bővült az M4 Sport amúgy is széles kínálata, hiszen három magyar bajnokcsapat négyes döntőjét közvetíti ugyanazon a hétvégén – valamennyi magyar érdekeltségű mérkőzést élőben közvetíti a közmédia.

A sort az UVSE nyitja, amely egy héten belül a sportág harmadik magyar európai kupagyőztese lehet – a Dunaújváros a női LEN Kupát, a Ferencváros a férfi Eurokupát szerezte meg eddig. Nem lesz könnyű dolga az elődöntőben, hiszen azzal a Sabadellel mérkőzik pénteken 16:30-tól, amely az elmúlt évtized legsikeresebb alakulatának számít női vízilabdában – két éve éppen a magyar együttest győzte le a döntőben 11-8-ra.

Keszthelyi Rita (b), az UVSE és Leimeter Dóra, a BVSC játékosa a női vízilabda Szuperkupa döntőjében játszott UVSE – BVSC-Zugló Diapolo mérkőzésen a fővárosi Komjádi Béla Sportuszodában 2017. december 22-én – képünk illusztráció (MTI Fotó: Illyés Tibor)

A Rába ETO már azzal is történelmet írt, hogy bejutott Európa legjobb négy futsalcsapata közé, hiszen ez korábban még egyetlen magyar klubnak sem sikerült. Az elődöntőben a kétszeres döntős Sportinggal találkozik (péntek 18:00) – a portugálok éppen tavaly szerezték meg egyik ezüstérmüket.

A harmadik elődöntő a Sopron Basketé lesz. A magyar együttes kilenc évnyi szünet után szerepelhet újra a legrangosabb európai kosárlabda kupasorozat végső szakaszában. Akkor Salamancában nem sikerült mérkőzést nyernie, most viszont hazai környezetben abban bízik, legalább megismétli a BSE 1979-es, döntős teljesítményét, amihez a török Yakin Dogut kell legyőznie pénteken este 20 órától.

Székely Dávid, a közszolgálati sportadó (M4) igazgatója (MTI Fotó: Zih Zsolt)

„Óriási öröm számunkra, hogy ugyanazon a hétvégén három magyar csapat négyes döntőjét is élőben közvetíthetjük” – fogalmazott Székely Dávid, a közszolgálati sportadó igazgatója. „Az M4 Sport küldetése, hogy megmutassa az ilyen eseményeket, élőben beszámoljon azokról a történelmi magyar sikerekről, amikben az elmúlt időszakban nem volt hiány – elég csak a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai, aztán nem sokkal később Márton Anita világbajnoki aranyára gondolni. Bízunk benne, hogy a mostani hétvége hasonló örömteli pillanatokat hoz majd.” A csatornaigazgató hozzátette, az elődöntők kimenetelétől függetlenül mindhárom csapat második mérkőzését is élőben adja a közmédia – beleértve az m4sport.hu-t is.

A pénteki közvetítések kezdési időpontjai:

16.26: Vízilabda, női Euroliga, elődöntő: UVSE- Sabadell (spanyol)

17.45: Labdarúgás, futsal, Bajnokok Ligája, elődöntő, Rába ETO-Sporting CP (portugál)

19.45: Kosárlabda, női Euroliga, elődöntő, Sopron Basket-Yakin Dogu Üniversitesi (török)