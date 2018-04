Királynőhöz méltóan ünnepli 92. születésnapját II. Erzsébet

Sztároktól hemzsegő bulira kell számítani.

Erzsébet királynő idén is kitett magáért a születésnapja alkalmából. A jeles napon az uralkodó és a királyi család többi tagja egy koncerten fog részt venni a Royal Albert Hallban.

Erzsébet királynő. Fotó: Facebook

A koncerten pedig olyan sztárok szórakoztatják majd az április 21-én születésnapját ünneplő Erzsébetet, mint Kylie Minogue, Shawn Mendes, Ladysmith Black Mambazo, Sting & Shaggy és a BBC Concert Orchestra. A zenészek olyan dalokat adnak elő, amelyek a királynő uralkodásának különböző szakaszait mutatják be.

Ha Ön is élőben nézni koncertet, akkor jó hírünk van, hiszen a BBC One és a BBC Radio 2 csatorna is élőben közvetíti majd szombat este nyolc órától.

II. Erzsébet királynő unokái és dédunokái körében. Fotó: Puzzlepix

Arról még nincs hír, hogy a királyi családból kik fognak részt venni a nagy eseményen, azonban mivel Katalin hercegné bármelyik pillanatban megszülheti harmadik gyermekét, ő és Vilmos herceg valószínűleg nem lesznek ott.