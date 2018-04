James Bond 50 évesen apa lesz

Rachel Weisz és Daniel Craig első gyermeküket várják.

A 48 éves Rachel Weisz színésznő elárulta a New York Timesnak, hogy anyuka lesz. Neki és Daniel Craignek ez lesz az első közös gyermeke.

Daniel Craig brit színész feleségével, Rachel Weisz amerikai színésznővel. Fotó: Getty Images

Rachel és Daniel 2010 decemberében kezdett el randevúzni, és egy évvel később össze is házasodtak New Yorkban. A házaspár nagyon ügyel arra, hogy magánéletük privát maradjon, Rachel terhessége is észrevétlen volt eddig. A színésznő elárulta, hogy még ők sem tudják a kisbaba nemét.

„Lassan látszódni fog rajtam a terhesség. Daniel és én nagyon boldogok vagyunk. Lesz egy közös kis emberkénk. Alig várjuk, hogy végre találkozzunk a kislánnyal vagy kisfiúval. Az egész még egy nagy rejtély.”

Egyébként a színész és színésznő nem első ízben válik szülővé, hiszen Rachelnek már van egy 11 éves fia, Henry, aki előző párjától, a hollywoodi rendezőtől, Darren Aronofskytól született. Valamint Danielnek is van egy 25 éves lánya, Ella, Fiona Loudonnal kötött előző házasságából.