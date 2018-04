Alanis Morissette 43 évesen új külsővel hódít

Az új frizura miatt sok rajongója elsőre meg sem ismerte.

Nagyon szólt 1995-ben a kanadai énekesnő Jagged Little Pill lemeze. A You Oughta Know-val, de leginkább az Ironic-kal befutó most 43 éves Alanis Morissette, aki a klipben egy viccesen furcsa, tudat hasadt huszonéves volt, egycsapásra világsztárrá vált, és ehhez mégcsak nem is kellett gyönyörű vagy botrányosan viselkedő nőnek lennie, bőven elegendő volt a zenei tehetsége.

Haja ikonikus módon sosem változott az elmúlt évtizedekben. Éppen ezért volt sokkoló látni Instagramját, amint a Broadwayen éppen amerikai körútjára induló Dear Evan Hansen című musical backstage-éből lőtt magáról pár fotót.

Alanis Morissette (@alanis) által megosztott bejegyzés, Ápr 19., 2018, időpont: 6:01 (PDT időzóna szerint)

Haja kisfiúsra lett vágatva, szemüveggel és laza tunikával tarkított új kinézete pedig egy teljesen más embert varázsolt követői elé. Nem lepődünk meg, hogy sok rajongója elsőre rá sem ismert…