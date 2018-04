Vivicittá Budapesten: Felemelő pillanat volt több ezer futó elindulása

Több mint 29 ezren neveztek a világ minden részéről az idei év első, két napos futóünnepére - hangzott el az M1 vasárnapi műsorában. Mint azt a városvédő futás főszervezője az adásban elmondta, felemelő érzés volt számára, amikor több ezren egyszerre indultak útnak.

Az első nap a családoké, és a gyerekeké volt, a második napon már félmaratonon is indulhattak a résztvevők – hangzott el az M1 Aktuális vasárnap délelőtti adásában. Kocsis Árpád, az eseményt szervező Budapesti Sportiroda versenyigazgatója az idén 33. alkalommal megrendezett eseményen a közmédia tudósítójának elmondta, a rajta percekig tartott, hiszen több mint 9 ezren indultak egyszerre, mint megjegyezte, “elképesztő volt”.



Hozzátette, nem csak civilek, hanem hírességek is rajthoz állnak, így színészek, sportolók, politikusok is. Azt elmondta ennek kapcsán, hogy a rajtot a friss téli olimpiai aranyérmes Liu Shaoang által leadott pisztolylövés jelentette. Kiemelte, jelenleg ezren jótékonysági céllal is futnak.

Azt még hozzátette, reméli, hogy az időjárás kegyes lesz az amatőr futókhoz, és nem az ígért, akár 28 fokos hőmérséklet lesz délután. A programról még elhangzott, hogy délután háromkor kezdődik a 10 kilométeres városvédő futás.