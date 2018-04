Taylor Swift óriási döntést készül meghozni szerelme miatt

Amerikai rajongóinak ez a nem a legjobb hír.

Taylor Swift készen áll az újabb lépésre, gyökeret eresztene angol kedvesével, Joe Alwynnal. Ráadásul nem akárhol, elhagyná Amerikát Észak-Londonért.

Taylor Swift és Joe Alwyn. Fotó AFP/Rex Features

„Taylor imádja Angliát és tényt, hogy ott mondhatni normális életet tudna élni anélkül, hogy bárki is zargatná. A letelepedésen már régóta gondolkodik az énekesnő, ezért is tett félre közel 42 millió dollárt, hogy megtalálja álom otthonát, ahová reményei szerint majd Joe-val együtt költözik be. Sőt, a családalapítás is szóba került!”

Arról nem tudni, hogy az énekesnő kiszemelte-e már az ingatlant, de a hozzá közel állók szerint, egy feltétele mindenképpen van a jövendőbeli lakhelyét illetően, mégpedig a konyha. Taylor imád főzni, ezért a konyha nagysága és kivitelezése kimondottan nagy súlyt nyom nála a latba.

És hogy ki ez a fiatalember, akiért szülőhazáját is otthagyná a popsztár? Joeról tudni érdemes, hogy szívdöglesztő, olyan akár a szőke herceg, akiről a lányok a rózsaszín szobájukban álmodoznak. Ezen kívül tanult fiatalember, a Bristol Egyetemen végzett. Az azonban levon egy kicsit összpontszámából, hogy jelenleg is szüleivel él egy londoni sorházban. A párt Emma Stone mutatta be egymásnak, a többi pedig már történelem…