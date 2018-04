Olcsó óráknál is olcsóbb, de okos és jól néz ki – párezer forintos okoskarkötők

Nem csak sokkal kevesebbe kerülnek a hagyományos karóráknál, hanem még az okosórák szinte minden, valóban fontos funkcióját is hozzák.

Mert nézzük csak: hány ismerőst láttunk, aki az okosórák adta pluszt kihasználja? Fehér hollónak tűnik a felhasználó, aki az órájával telefonál. És igen, van a többnyire szép kialakítású, ám túlméretes okosórákban GPS, sebesség- és magasságmérő – de hiszen ezeket a funkciókat mind megkapjuk a zsebünkben lévő okostelefontól is.

Ellenben az okoskarkötő tizedáron, vagy az alatt szintén jelzi a csuklónkon rezgéssel a beérkező telefonhívást, üzenetet, chatet, e-mailt – amit csak kívánunk, sőt ki is írja a displayre a hívó nevét, az üzenet tárgyát. Edzés közben, zajos bulin, némított telefon esetén is biztosan, azonnal megkapjuk az információkat.

Természetesen működik egyszerű óraként (mindig pontos idővel, mert az okostelefonnal szinkronizálja magát), megmutatja a megtett távolságot és a pillanatnyi pulzusunkat. Személyi edzőként vigyáz az egészségünkre, szól, ha túl régóta üldögélünk. Éjjel se kell levenni, mert kíméletesen felkelt az ébresztő funkciójával.

Pár gramm a súlya, s nem kétnaponta, hanem egy-kéthetente kell tölteni.

Bemutatónkban a már több éve fejlesztett, veteránnak számító Xiaomi Mi Band 2-t vettük etalonnak.

Az abszolút árgyőztes: Y2 Plus

Friss hús a piacon a Y2 Plus karkötő, amit pillanatnyilag 3.400 Ft körüli összegért lehet megvenni, de akciók keretében ennek a töredékért is le lehet csapni rá. Olykor elvihető 1.700 forintért is. (Igaz, egy-kétszáz forint még rájöhet a házhoz szállításért.)

A RendeljKínait tesztportálon felbukkant „noname” Y2 Plusnak akadnak megszólalásig hasonlító társai, amelyek például az egyik angliai webáruház kínálatában már márkanevet is kaptak, no meg rögtön egy picit vastagabb árcédulát is.

Az óra első életre keltéséhez a foglalatába helyezve a töltőhöz kell csatlakoztatni. Utána praktikus egy mobillal összepárosítani, megtörténik így az idő és a naptár szinkronizálása is.

Ehhez a kis gyártóknál megszokott közös FundoBracelet alkalmazásra szorítkozhatunk.

IP54-es szabvány szerinti víz elleni védettséget garantálnak, ami por és fröccsenő folyadék, kéz és csuklómosás esetén elég, de úszni már ne vigyük magunkkal.

Egyetlen kapacitív érintőgombjával lehet lépegetni a menüjében, valamint ez szolgál a kijelző bekapcsolására is, ha az óranézős csuklómozdulatra nem éledne fel a kép.

A funkciók rendszere faék egyszerűségű, a kijelző bekapcsolódásakor mindig először az órát mutatja, ha pedig a többi programot akarjuk elérni, akkor a gomb megérintésével lehet előre lépegetni a feature-ök között.

Így elérhetővé válik a lépésszámláló, a megtett távolság, az elégetett kalória, majd ezek utána a vér-oxigén százalék és vérnyomásmérés.

A napi mozgás számszerűsítésére az alkalmazásában beállíthatunk célokat, ekkor látványos grafikonon mutatja telefonon, hanyadán állunk a fittségnek. A naponta megtett távban jól hozta a telefonom által mértet, szóval ezt megfelelően számolja a karperec, kalóriaszám tekintetében viszont csak tippel. Ami a vér-oxigén szintet illeti: jobb nem komolyan venni az értékeket.

Említésre méltó képessége még az értesítések továbbítása. A telefonos alkalmazásában kiválasztható, hogy milyen típusú dolgokról kérünk csukló rezgetést, villogással-e, vagy csak az utóbbit egymagában, és metrózás közben garantáltan nem lesz több elmulasztott hívás. Ez is pofon egyszerű, de működik: Messenger, Snapchat és társai egyesével beállíthatóak.

Aki a párjával eltolt napszakban jár dolgozni, annak érdekes lehet a tökéletesen csendes, ám hatékony ébresztése.

Aminek már neve is van: Lenovo HW01 Plus

Nagyon hasonlít a bevezetőben említett Xiaomi Mi Band 2-re, 7.750 forintos áron jó vételnek mondható. Pláne, ha figyeljük a kuponkeresőnket, mert beeshet hozzá valamilyen kedvezményt nyújtó kód.

(Aki sokallná az árát, nézze meg a Lenovo újdonságát, a Cardio Plus HX03W-t, amit most előrendelésben harmad áron, úgy 2.500 forintért is beszerezhetünk. A két termék igen hasonló – ez is képes alvásmonitorozásra, IP68 szabvány szerinti vízállóságra, pulzusfigyelésre és így tovább.)

A Lenovo HW01 Plus a Y2 Plushoz, vagy a Xiaomi-hoz hasonlóan igazán sportos kinézettel rendelkezik a gumis szíjával.

Az egység belső – csuklóhoz tapadó – felén található a pulzusmérő, és egy márkajelzés. Szemből pedig egy homogén fekete felületet látunk, mely alján egy kör alakú érintőgomb kapott helyet. Az egész konstrukció hibátlan, az óra összeillesztése a szíjjal könnyedén megy, és problémamentesen rögzül a helyén a főegység. A csat rész fémből készült, így feltételezhetőleg az nem lesz gyenge pont, akár évek múltán sem.

A Facebook, SMS, vagy telefon értesítésekre az óra rezgéssel figyelmeztet, így egész nap le lehet némítani a telefont, nem fogunk semmiről lemaradni. Bejövő hívások esetén kiírja a hívó fél nevét is, Facebook értesítéseknél viszont csak egy logó jelenik meg a kijelzőn.

A lépés- és kilométerszámláló érdekesen működik, mivel nincsen beépített GPS, kissé hasraütés-szerűen dobálja az értékeket. Persze, ha magunkkal visszük az okostelefonunkat, és azon megy a GPS, akkor jó eredményt ír ki.

A napi aktivitásunk alapján adogat a PAI rendszer nekünk értékelést. Ennek elviekben az a lényege, hogy minden testmozgásért ad a program egy bizonyos összegű pontot, amit részben viszünk tovább a következő napra, de hogy mindig 100-on legyen, meg kell dolgozni. Elvileg ez az érték, amit tartanunk kell egészségünk megőrzése érdekében: az óra zaklatni fog minket érte.

A negyedóránkénti pulzusméréseinél mindig jó eredmények születtek, összehasonlítva egy drágább mérőeszközzel.

Jól jöhet az elalvásakadályozó, ami igény esetén bizonyos időközönként megrezgeti a csuklónkat, így nem szenderedünk el például vezetés közben. (Szerencsére nem olyan erős, hogy oldalra rántsuk miatta a kormányt.)

Haszontalan viszont az alvás monitorozás, mert ez alapján ébreszteni nem tud, csak az előre beállított időben.

IP67-es védelemmel látták el, tehát „teljes mértékben védett por ellen, és a vízbe merülésnek is ellenáll, korlátozott ideig”.

Ha rendelkezünk egy Lenovo okosmérleggel, akkor azzal is össze tudjuk szinkronizálni, egész „ökoszisztémát” létrehozva.

Xiaomi Mi Band 2 – a műfaj veterán etalonja

Nagyjából ez volt az első megfizethető, jól működő karkötő, ami bár két éve van a piacon, még mindig versenyképesnek tűnik.

A Mi Band 2 jelenleg 6900 Ft, pár forint híján 7000-ért lehet kapni: ritka akciók kivételével ez az ár már nemigen lesz alacsonyabb.

A harmadik legnagyobb telefongyártó cég, a Xiaomi 3 centis szerkezetébe az előzőekhez hasonlóan mindent belezsúfoltak.

Az OLED kijelző aljára kapacitív gomb került. A többféle színben kapható pánt kellemes tapintású és gumiból készült. A töltőt is hasonló anyagból gyártották, szimpla USB véggel.

Ahhoz képest, hogy a meglehetősen könnyű és elegáns okoskarkötő fitnesz célokra lett kifejlesztve, tökéletesen megfelel tárgyaláson vagy medencés bulin. IP67 szabvánnyal rendelkezik, így nem kell aggódnunk fürdés közben sem.

Első telepítése elég gyötrelmes tud lenni, mert először angolra kell átállítani az okosóránk nyelvét, installálni a programját, majd újraindítani magyarra visszaállítva.

Mindenesetre egy perc alatt párosítható Android vagy IOS rendszerű telefonunkkal Bluetooth-on keresztül. Alapból a kijelzőn hat adat jelenik meg, amik között a gombbal tudunk navigálni. Olyanokról kapunk folyamatos információt, mint az idő, lépésszám, megtett távolság, elégetett kalória, pulzus és a töltöttségi állapot.

A lépésszámláló jól működik, úgy ahogy az alvásmonitorozás is tökéletesen figyeli, mikor vagyunk mély álomban. Kapunk még edzés trackinget, ami folyamatosan követi a pulzusunkat sportolás közben. Az ébresztés funkció is rendben teszi a dolgát. Van tétlen figyelmeztetés funkció is, ami próbálja megmozgatni az embert akkor is, ha nem akar.

Azonban az egyik firmware frissítés óta az okos ébresztés kikerült.

A legtöbb problémánkra megoldást nyújtanak a store-okban keringő nem hivatalos applikációk. Így találunk olyan alkalmazást, ami képes hívószám kijelzésre, okos ébresztésre és korlátlan értesítéskezelésre is. Továbbá olyan program is rendelkezésre áll, ami a kapacitív gombot képes modulálni. Így akár a zenelejátszó indítására és hívás fogadásra is használhatjuk.

A Mi Band 2 egy töltéssel 1-2 hétig bírja.

