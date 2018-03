Jennifer Lopez és Alex Rodriguez kapcsolata szintet lépett

Egy éve alkotnak egy párt, mégis meghozták ezt a komoly döntést.

A visszavonult baseball szupersztár, Alex Rodriguez és Jennifer Lopez titokban kezdett el találkozgatni tavaly év elején, miután összefutottak egy étteremben több évvel első találkozásuk után. Májusban már közösen vonultak a Met Gála vörös szőnyegén és közösen is vakációztak Franciaországban. A hozzájuk közel állók szerint már csak idők kérdése, hogy Jennifer 4. férjévé léptesse elő Alexet.

Jennifer Lopez és Alex Rodriguez . Fotó: Getty Images

Ehhez pedig most még egy lépéssel közelebb kerültek, hiszen közös New York-i lakást vásároltak, mintegy 15,3 millió dollárért. A 371 négynetméteres luxus ingatlan hova máshova is nézhetne, mint a Central Parkra?!

Ami pedig még fantasztikusabb, hogy a három hálószobás és négy fürdős apartman tulajdonosainak korlátlan bejárása lesz az épület hatalmas úszómedencéjéhez, mozi- és edzőterméhez, de van bár és étterem is, ha éppen ahhoz volna kedvük.

Jennifer Lopez and A-Rod purchase $15.3 million apartment in NYC https://t.co/iD5uINNi3Y — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2018. március 29.

A barátok szerint Jen ikrei is odáig vannak a sportolóért, ahogyan Alex csemetéi is jól kijönnek Jennel, így a két család hivatalos összeolvadására is hamarosan sor kerülhet.